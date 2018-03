Dois são presos suspeitos de pedofilia em 2 Estados

SÃO PAULO - Duas pessoas foram presas em flagrante nesta segunda-feira, 6, acusados de envolvimento com um grupo envolvido com a troca de material pornográfico-infantil através da Internet. As prisões ocorreram em Salvador, na Bahia, e em Londrina, no Paraná.

Além da prisão, foram cumpridos durante a Operação Libras quatro mandados de busca e apreensão pelas unidades da Polícia Federal em Recife, Londrina, Salvador e Caxias do Sul.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O início das investigações partiu de uma apreensão de materiais pornográfico-infantis, pela Polícia Federal em Santa Catarina, na Operação Turko, em maio de 2009, que revelou que o preso mantinha contato com outros usuários da internet, compartilhando imagens de pedofilia.

A partir das investigações da PF em Santa Catarina, que identificou todos os usuários suspeitos, foi dada continuidade aos trabalhos e o resultado foi a prisão desses usuários com grande número de arquivos, entre fotos e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes.