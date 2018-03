Dois servidores têm 3 vagas em conselhos Dois integrantes da gestão Kassab acumulam três vagas em conselhos municipais. Com isso têm direito a R$ 12 mil em jetons e estão no De Olho Nas Contas. Marcus Sinval, secretário de Comunicação, é do conselho administrativo da CET e fiscal da SPTrans e da SPTuris. Além dos jetons, recebe R$ 7.895,92. Walter dos Santos Fasterra, da pasta de Educação, é conselheiro administrativo da SPTrans e fiscal da CET e da Prodam. Soma aos jetons, R$ 5.664,28.