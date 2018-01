Dois suspeitos morrem em tiroteio com PMs em favela pacificada no centro do Rio

RIO - Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico morreram após uma troca de tiros com policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Coroa/Fallet/Fogueteiro, no Morro da Coroa, região central do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira, 12.

Os PMs faziam um patrulhamento na localidade conhecida como Serra Pelada quando se depararam com um grupo de cerca de 20 bandidos armados. Os criminosos abriram fogo, e os PMs reagiram. Iuri da Silva, de 20 anos, e Julio Cesar de Assis Barros, de 31, foram baleados.

Os dois foram levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiram. Com a dupla, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56 e uma pistola 9 milímetros. O registro do caso foi feito na 5ª Delegacia de Polícia (Lapa).

A UPP Coroa/Fallet/Fogueteiro foi implantada em fevereiro de 2011.