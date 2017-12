Dois taxistas são mortos na zona norte do Rio e PM faz operação na região

RIO - Dois taxistas foram assassinados nesta quarta-feira, 11, próximo às favelas de Manguinhos e Mandela, na zona norte do Rio. Pascoal Carreira Monteiro, de 59 anos, foi baleado na madrugada perto da Fundação Oswaldo Cruz. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Geral de Bonsucesso. O outro taxista, Danilo Silva Souza, de 35 anos, foi encontrado morto ao volante na Rua Leopoldo Bulhões, em Manguinhos.

Segundo o comandante do 22º BPM (Maré), tenente-coronel Gláucio Moreira, pelo menos inicialmente, os crimes seriam fatos isolados. "Por hábito, nesse tipo de ocorrência, o criminoso entra como se fosse um passageiro, rouba os pertences do taxista e foge. Por isso, não sabemos ainda se foram roubos ou execuções", disse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma operação foi desencadeada nesta manhã nas duas comunidades, as mais próximas dos locais onde ocorreram os assassinatos. "São 35 policiais. Nosso objetivo é colher o maior número de informações para encaminhar à Divisão de Homicídios", afirmou o comandante. Não há informações de presos ou material apreendido.

Zona sul. Outro homem também foi encontrado morto no início desta manhã na Avenida Niemeyer, no Leblon. Segundo a PM, a vítima ainda não foi identificada. O corpo, retirado da altura do número 200, não apresenta sinais aparentes de violência. Ainda não há informação do que teria motivado a morte. Perícia será feita para constatar a causa. Agentes do 23º BPM (Leblon) estão no local.

(Com Priscila Trindade, da Central de Notícias)