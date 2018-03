Dois torcedores do Fluminense são assassinados em São João do Meriti

SÃO PAULO - Dois torcedores do Fluminense foram assassinados ontem, 5, em São João do Meriti, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Gilberto Jefferson Lima da Silva, 27 anos, e Rafael Nogueira, 27 anos, comemoravam a conquista do Campeonato Brasileiro em um bar na Praça do Rodo.

Segundo policiais da 64º Delegacia de Polícia, um homem que seria funcionário do bar começou uma discussão com os torcedores e deixou o local. Pouco depois, voltou com uma arma, atirou nas duas vítimas e fugiu.

Silva morreu no local. Nogueira foi socorrido no Posto de Atendimento Médico (PAM) do Jardim Meriti, mas não resistiu. O autor dos disparos seria Sergio Gustavo de Souza, que é acusado de um homicídio em Belford Roxo, em 2006.