Dois traficantes morrem durante tiroteio em Santa Teresa

Dois traficantes morreram baleados na manhã desta sexta-feira, 21, durante uma operação da Polícia Militar para verificar informações do Disque-Denúncia no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, centro do Rio. Segundo a PM, um outro suspeito foi detido.

Cerca de 40 homens do 1º Batalhão da PM (Estácio) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) continuam na favela e já apreenderam três pistolas e drogas. As vítimas chegaram a ser levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não resistiram aos ferimentos.

Na zona norte do Rio, também por causa de uma ligação anônima, PMs encontraram 10 kg de maconha dentro de um bueiro no Morro do Tuiuti nesta manhã. A droga foi encontrada na Rua Projetada após os agentes receberem informações pelo Disque Denúncia. Um revólver calibre 38 também foi apreendido. O material foi levado para o 17.º Delegacia de Polícia, em São Cristóvão.

Atualizado às 16h28 para acréscimo de informações.