Dois travestis assassinados no Rio Dois travestis foram assassinados na madrugada de sábado em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. De acordo com testemunhas, o crime teria sido cometido por ocupantes de um Palio Adventure, que percorriam os arredores armados de pistolas. A região é ponto conhecido de prostituição. O primeiro crime ocorreu às 3h20, segundo registro da delegacia da Taquara (32ª DP), quando Maicon Teixeira Karan Mendes, de 20 anos, foi baleado próximo ao Clube Português. Ele foi atingido no tórax e chegou a ser socorrido em hospital da Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. Na Estrada dos Bandeirantes, próximo ao local do primeiro crime, outro travesti, identificado como Alex Eduardo Silva, foi encontrado morto no asfalto. A polícia suspeita de que ele tenha sido morto pelos mesmos criminosos, meia hora depois. ALBERTO KOMATSU E ALEXANDRE RODRIGUES