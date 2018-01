Dois trens de carga se chocam em Jacareí Dois trens de carga se chocaram no início da manhã em Jacareí, no Vale do Paraíba. Um deles estava carregado de minério de ferro e o outro vazio. Não há registro de vítimas, mas seis vagões descarrilaram, além de uma das locomotivas. A estrada de ferro, administrada pela à MRS Logística, fica no bairro Pagador de Andrade, em Jacareí e deve ficar interditada, inicialmente, por 12 horas. Uma equipe de técnicos está no local tentando apurar as causas da colisão.