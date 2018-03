Doleiro aceita fazer acareação com Vaccari O doleiro Lúcio Bolonha Funaro (foto) afirmou ontem, em depoimento na CPI das ONGs, no Senado, que aceita participar de acareação com o tesoureiro do PT e ex-presidente da Bancoop, João Vaccari Neto. Funaro contou que se encontrou com Vaccari "algumas vezes", e não uma única vez, como havia dito o tesoureiro na mesma comissão. "O que posso falar é que os encontros que tive com ele foram sobre operações financeiras."