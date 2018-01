Dom Aloísio Lorscheider continua na UTI O arcebispo emérito de Aparecida (SP), dom Aloísio Lorscheider, de 81 anos, continua internado na UTI do Hospital Monte Klinikum, em Fortaleza. Com um quadro de insuficiência renal, ele está sendo tratado com hemodiálise e medicamentos. Neste sábado, no início da tarde, recebeu a visita do presidente nacional do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE). De acordo com o médico cardiologista Glauco Lobo, chefe da equipe que o acompanha, dom Aloísio já era portador de disfunção nos rins. O problema foi agravado em função de uma insuficiência cardíaca e uma infecção pulmonar, que, segundo Lobo, estão sob controle. O arcebispo está internado, em Fortaleza, desde a semana passada, após passar mal horas depois de desembarcar na cidade onde cumpriria vasta agenda. Ele mora em Porto Alegre, no convento dos Franciscanos, desde 2002, quando se aposentou e passou a ser arcebispo emérito. Em Fortaleza, foi arcebispo durante 22 anos, de 1973 a 1995. Um novo boletim médico será divulgado no final da tarde.