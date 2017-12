Dona da boutique de luxo Daslu é assaltada A empresária Eliana Tranchesi, proprietária da boutique de luxo Daslu, em São Paulo, foi assaltada em sua casa de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Segundo a polícia civil, ela estava com uma filha adolescente e os empregados quando quatro homens armados entraram pelo portão aberto e invadiram a casa. "Não houve agressão às vítimas. Eles exigiram dinheiro e jóias e depois fugiram levando o carro da empresária", disse o delegado Jorge Luís Neves Esteves. O carro da empresária, um Mercedes Benz, foi localizado pouco tempo depois, nas proximidades da casa. Da residência, os ladrões levaram ? 800, R$ 2 mil, jóias e eletroeletrônicos. Horas depois um restaurante também foi invadido por uma quadrilha. O restaurante Vila di Phenix já estava fechado quando três homens armados entraram no estabelecimento e renderam os funcionários que faziam a limpeza do local. Os três pegaram todo o dinheiro do caixa - cerca de R$ 50 mil - e fugiram. Nos dois casos os ladrões continuam foragidos. Segundo o delegado, nos quatro dias de feriado foram registrados oito roubos e 28 furtos.