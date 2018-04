Dona de casa é atingida por bala perdida no Rio de Janeiro

A dona de casa Paula Lira, de 22 anos, foi atingida por bala perdida na tarde desta quinta-feira, 24, quando passava pela Rua Conde de Bonfim, próximo à Rua General Rocca, na Tijuca. Paula levava no colo o filho de sete meses, que não se feriu. A jovem, atingida em uma das mãos, foi socorrida por um guarda municipal, que trabalha na Praça Saenz Peña e levada para a Unidade de Pronto Atendimento da Tijuca. A bala foi retirada. O caso foi registrado na 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca). A Polícia Militar informou que não houve registro de confronto no local em que Paula foi baleada. Na madrugada de quarta-feira, 23, o ex-presidente da escola de samba Império Serrano José Marcos da Silva, o "Marquinhos dos Anéis", de 59 anos, foi morto a tiros, quando estava com um grupo de amigos próximo à quadra da agremiação, em Madureira, zona norte. O primeiro mestre-sala da escola, Charles Eucy, que estava perto de Marquinhos, foi atingido nas costas. Ele está internado no Hospital Municipal Salgado Filho e seu quadro de saúde é estável. Marquinhos estava em uma festa na quadra da escola, reunido com amigos numa barraca de bebidas. Ele foi surpreendido por dois homens armados que dispararam em direção ao grupo. Um dos agressores desceu do carro e atirou mais duas vezes no ex-presidente. Na fuga, os criminosos fizeram disparos a esmo e acertaram Charles Eucy.