Dona de casa é morta durante assalto A dona de casa Valéria Maria Hernandes Bueno, de 43 anos, foi assassinada a tiros em uma tentativa de assalto na noite de anteontem, em um semáforo no Butantã, zona oeste de São Paulo. Ela foi socorrida com vida, mas morreu horas depois, no Hospital das Clínicas. Valéria ocupava o banco de passageiro do Mercedes Classe A dirigido pelo marido, João Carlos Bueno, que foi atingido por estilhaços de vidro e do projétil. Ele está internado. O ladrão teria se assustado quando Bueno ergueu os braços.