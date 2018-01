Dona de casa é presa acusada de jogar filhas em cisterna

Uma mãe jogou as duas filhas em uma cisterna de nove metros de profundidade, na zona rural de Santo Hipólito, na região Central de Minas Gerais. A mais nova, de quatro anos, não resistiu e morreu. O avô materno das crianças conseguiu salvar a mais velha, de seis anos, que foi encaminhada ao Conselho Tutelar. O crime aconteceu na manhã de sexta-feira, 12, e só foi divulgado neste sábado pela polícia. A mãe, Sandra Rodrigues da Fonseca, de 29 anos, foi presa em flagrante e levada para a delegação de Corinto, também na região Central. Ela responderá por homicídio e tentativa de homicídio. De acordo com a delegada de plantão, Elizabeth de Freitas Assis Rocha, a mãe se mostrou bastante fria durante o depoimento. Sandra Fonseca informou que sofre de depressão e que parou de tomar os remédios há algum tempo. "Ela pareceu estar em estado de choque durante o depoimento, mas tem plena consciência de que matou uma das filhas", comentou a delegada. A mãe disse ainda que chegou a ouvir vozes, dizendo para jogar as crianças na cisterna. Para Elizabeth Rocha, vários fatores levaram a mãe a cometer o crime. "Além da depressão, há também as dificuldades financeiras para cuidar das filhas", comentou. O pai mora na Bahia e não teve contato com as crianças nos últimos anos. Ainda de acordo com a delegada, a filha mais velha já está com o avô, que ainda não foi ouvido pela polícia. Neste sábado, a Polícia Militar de Minas Gerais encontrou o corpo de mais um recém-nascido abandonado. Desta vez, o crime aconteceu em vila Nova Esperança, em Contagem, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Os pais da criança, que foi encontrada morta e enrolada em um cobertor dentro de casa, foram localizados no hospital municipal da cidade. Não se sabe o motivo que levou o casal a ir ao hospital e ter abandonado o filho. Há quinze dias, outra mãe, Elisabete Cordeiro dos Santos, matou a filha recém-nascida em Minas Gerais. A criança, lançada no ribeirão Arrudas, também em Contagem, chegou a ser resgatada por moradores e levada para o hospital, mas não resistiu. No início do ano passado, outro crime parecido chocou o país. Simone Cassiano da Silva abandonou a filha recém-nascida na Lagoa da Pampulha. A criança foi salva por pedestres que caminhavam na orla da lagoa. A mãe foi condenada a oito anos e quatro meses de prisão. Matéria ampliada às 16h19