Dona de casa mata marido e comete suicídio na Grande SP Por volta das 19h30 do domingo, 8, a dona de casa Eloide Borges da Silva, de 53 anos, atirou quatro vezes contra o marido, o aposentado Hélio Santos Coimbra, de 63 anos. O crime ocorreu na cidade de Itaquaquecetuba, região leste da Grande São Paulo. O aposentado foi atingido por três tiros no peito e outro na cabeça e morreu no local. Após matar o marido, Eloide voltou para a cozinha e se suicidou com um tiro na cabeça. Vizinhos ouviram os tiros e acionaram a polícia, que encontrou o casal já morto. Uma sobrinha do casal foi até a Delegacia Central de Itaquaquecetuba e disse que Eloide e Hélio viviam uma crise conjugal e estavam prestes a se separar.