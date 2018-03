Dona Marisa receberá grã-cruz na terça-feira A cerimônia do Dia do Diplomata, marcada para o dia 20, será palco da condecoração da primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva (foto), e das mulheres do vice-presidente, Mariza Gomes da Silva, e do chanceler, Ana Maria Amorim, com o mais elevado grau da Ordem do Rio Branco, a grã-cruz. A decisão foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União e defendida com afinco pelo ministro Celso Amorim, das Relações Exteriores. "Você não pode imaginar uma atuação como a do presidente Lula sem o apoio de sua mulher."