Dono da Gol é indiciado por mais um homicídio

O empresário Nenê Constantino, 77 anos, dono da empresa aérea Gol foi indiciado pelo polícia civil de Brasília por um homicídio e por uma tentativa de homicídio. A informação foi divulgada agora há pouco numa entrevista coletiva em Brasília. Veja também: Nenê Constantino, dono da Gol, é indiciado por homicídio O empresário é acusado de organizar os crimes, ocorridos em fevereiro de 2005. As vítimas moravam num terreno de Constantino que fora invadido por 70 famílias. No início deste mês, a polícia de Brasília informou o indiciamento de Constantino por outro homicídio. Ele é acusado de mandar matar outro morador do terreno em outubro de 2001. Ao aprofundar as investigações de balística, a perícia constatou que a mesma arma foi usada no mesmo crime. Ao ser indiciado o empresário negou participação no crime. Outros dois funcionários de Constantino foram indiciados pelos crimes. Se condenados, eles podem pegar até 30 anos de prisão por cada um dos homicídios.