Dono de bar esfaqueia dois e seu enteado é assassinado em SP Policiais da zona norte da capital paulista estão à procura de José Carlos dos Santos, dono de um bar na favela Boa Vista, na Marginal do Tietê, no trecho em que a via é denominada Av. Morvan Dias de Figueiredo, na altura do número 7. 500, no Parque Novo Mundo, também na zona norte. Ele é acusado de, por volta das 17 horas de domingo, ter esfaqueado dois homens que não queriam pagar a conta. Uma eles morreu ao ser socorrido. Uma hora mais tarde, o enteado dele, Rafael dos Santos Francisco, de 19 anos, foi encontrado morto também com facadas nas proximidades. Segundo a polícia, a agressividade de José Carlos, que já era procurado pela polícia por homicídio, é bastante conhecida por todos os moradores da favela. A ponto de o terem apelidado de "Bicho Bruto". Por isso, ninguém estranhou ao circular a notícia de que ele havia esfaqueado no bar Olavo Souza Nascimento, de 34 anos, e Pedro Joaquim da Silva Filho, de 31. Policiais do 90º Distrito Policial (Parque Novo Mundo) não têm dúvida de que o assassinato de Rafael tenha ocorrido em represália ao crime praticado pelo padrasto, que fugiu depois da agressão.