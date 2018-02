Dono de posto de gasolina é morto em São Paulo Por volta das 0h30 deste domingo, o proprietário do Posto Auto Aveiros, de bandeira da Petrobras, foi assassinado com dois tiros, sendo um na cabeça, por duas pessoas, de capacete, em uma motocicleta. Segundo o gerente, o posto já foi assaltado várias vezes, mas desta não houve anuncio de assalto. Ele estava na loja de conveniência quando ouviu os disparos. O posto fica na avenida Rio das Pedra, no Jardim Quarto Centenário, zona leste da capital. O caso foi registrado na 66 Delegacia de Policia do Jardim Aricanduva.