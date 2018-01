Dono de supermercado é baleado durante assalto em Guarulhos Um suspeito foi preso e o dono do estabelecimento ficou ferido, por volta das 18h30 de quarta-feira, durante um assalto ao Supermercado Mix, localizado na altura do nº 262 da Rua Paulo Castaldelli, no Parque Continental I, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Três supostos criminosos, entre eles um originário de Trinidad e Tobago, invadiram o estabelecimento comercial e, armados com revólveres calibre 32 e 38, anunciaram o assalto. Os funcionários e clientes foram trancados no banheiro, mas o dono do supermercado, Carlos Alberto Fonseca, permaneceu com os assaltantes. Policiais militares do 31º Batalhão foram acionados por uma testemunhas e chegaram rapidamente ao local, mas, após perseguição a um Voyage ocupado pelo trio, detiveram apenas Álvaro Dias Alves, de 24 anos, cunhado do estrangeiro. O caribenho e o outro assaltantes fugiram por um matagal após abandonarem o carro. O proprietário do supermercado foi atingido por dois tiros em uma das pernas quando era mantido refém. A polícia ainda não sabe se ele teria reagido. Segundo os policiais, Carlos foi encaminhado ao Hospital Municipal de Urgência (HMU) e segue internado na UTI. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial de Guarulhos.