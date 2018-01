Donos de imóveis com foco de dengue pagarão multa no Rio

Entra em vigor nesta sexta-feira, 8, a lei municipal que multa donos de imóveis onde hajam focos do Aedes Aegypt, o mosquito da dengue, no Rio. Segundo a Lei Municipal nº 5.141, sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, as multas variam de R$ 300 a R$ 3 mil e, em caso de reincidência, o valor pode dobrar.

De acordo com a Prefeitura do Rio, a multa será anulada caso o proprietário do imóvel participe de palestras informativas sobre a dengue.

MUTIRÃO

Neste sábado, 9, a prefeitura promove o segundo mutirão de combate a dengue no Jacarezinho e em Manguinhos, na zona norte da cidade. A ação, que será realizada das 8 às 14 horas, contará com dois mil garis e agentes de Vigilância em Saúde.

Cerca de 24 mil imóveis serão vistoriados nos dois bairros. O objetivo do mutirão é de retirar lixo e materiais que possam servir de criadouro do mosquito.