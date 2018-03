Dora Kramer lança livro hoje A jornalista Dora Kramer lança seu livro O Poder pelo Avesso a partir das 19 horas de hoje, em São Paulo, na Livraria da Vila dos Jardins (Alameda Lorena, 1.731). São 99 crônicas políticas, selecionadas entre as que a colunista publicou no Estado ao longo dos últimos nove anos. Editado pela Editora Barcarolla, o livro tem 414 páginas e custa R$ 38. O lançamento no Rio será quarta-feira na Livraria Argumento (Rua Dias Ferreira, 417, Leblon).