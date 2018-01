Dos 118 bairros de Angra, 87 foram afetados por chuvas

Dados atualizados da Defesa Civil de Angra dos Reis, no Rio, apontam que 87 dos 118 bairros da cidade foram afetados pelo temporal que atingiu a região no dia 1º deste ano.

Os deslizamentos de terra e as enxurradas mataram 52 pessoas. Duas continuam desaparecidas, uma no Morro da Carioca e outra na Praia do Bananal, na Ilha Grande. As buscas por estas vítimas continuam. Equipes do Corpo de Bombeiros continuam nos locais.

Até esta terça-feira, 12, o órgão havia realizado cerca de 1.900 vistorias em imóveis para avaliar se eles estão em área de risco. O número de pessoas desalojadas, ou seja, em casa de parentes ou amigos, chega a 2.523, sendo que 107 já estão recebendo aluguel social. A Defesa Civil destacou ainda que 201 pessoas estão desabrigadas. Elas moram atualmente em escolas municipais do município.

Nas estradas os danos do mau tempo também foram sentidos. Nove quilômetros de estradas foram danificadas, 11 quilômetros foram destruídos e 159,3 mil m? de pavimentação de vias urbanas apresentaram algum tipo de deterioração. Estimativa do Formulário de Avaliação de Danos (Avadan) indicam que serão necessários R$ 247 milhões para reconstruir Angra dos Reis.