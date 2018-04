Dos voos domésticos programados, 86 foram cancelados em todo o País

Dos 1758 voos domésticos programados até o momento, 86 foram cancelados, 112 atrasaram e mais 12 estão atrasados no momento.

No Aeroporto de Guarulhos, 14 voos foram cancelados e dois atrasaram. Em Congonhas, 22 voos foram cancelados e sete sofreram atraso. No Aeroporto Santos Dumont, no Rio, os cancelamentos chegaram a 11 e os atrasos, a um até agora. Mais quatro voos foram suspensos no Galeão, que registrou três voos atrasados. Em Belo Horizonte os cancelamos chegaram a sete e os atrasos a cinco, no Aeroporto Tancredo Neves.

Em Congonhas, o alto número de cancelamentos pode ser explicado pelo aumento de ofertas de voos pelas companhias, que esperavam uma certa demanda e acabaram não sendo utilizados, disse a assessoria do aeroporto.

Dos 147 voos internacionais programados até o momento, apenas nove foram cancelados. Destes quatro tiveram origem em Guarulhos e três em Campinas.