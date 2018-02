Doze morrem e 29 ficam feridos em acidente no Ceará Um ônibus despencou da Serra da Ibiapaba, em Tianguá, a 319 quilômetros de Fortaleza, deixando pelo menos 12 mortos e 29 feridos. O acidente aconteceu às 4h30 desta segunda-feira, 16, no Km 304 da BR-222. O veículo, pertencente à empresa EE Soares Ltda, despencou de uma altura de 400 metros e ficou preso a um precipício a cerca de 100 metros do chão. De acordo com os Bombeiros, algumas pessoas, no desespero, caíram ao tentar sair pela janela e acabaram morrendo. Entre as vítimas fatais estão três crianças. O ônibus havia sido fretado por sacoleiros que saíram das cidades de Teresina (PI) e Santa Inês (MA), com o objetivo de fazer compras em Fortaleza. De acordo com patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal, o número de mortos ainda pode ser maior porque ainda poderia haver corpos presos às ferragens do ônibus, que na queda acabou parando em uma pedra da serra. Desde o meio-dia, equipes de regaste tentavam retirar o veículo do penhasco. A maioria dos feridos recebeu atendimento médico no hospital de Tianguá. Oito em estado grave foram levados de helicóptero da polícia cearense para a Santa Casa da Misericórdia de Sobral, a 233 quilômetros de Fortaleza. De acordo com a assistente social da Santa Casa, Meiriane Nogueira, dos oito pacientes, dois - um homem e uma mulher - estavam em estado mais sério. Mas até as 16 horas nenhum deles havia sido identificado formalmente. Um dos sobreviventes disse que o motorista não conseguiu diminuir a velocidade do veículo. "Quando ele (motorista) observou que era uma ladeira, tentou puxar para a quarta (marcha), para a terceira e não entrava. Todo mundo disse: `Pára, pára´. Mas como ele podia parar?", comentou o passageiro, em entrevista a uma televisão local. Ainda segundo ele, o motorista estava entre os mortos. Matéria ampliada às 17h21