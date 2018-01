Doze morrem na colisão entre ônibus escolar e caminhão

Doze pessoas morreram e cerca de 20 estão feridas nesta tarde de segunda-feira, 1º, após a colisão de um caminhão com um ônibus escolar, na rodovia estadual GO-174, em Montividiu, interior de Goiás.

O choque ocorreu em cima da Ponte do Rio Verdão. As vítimas foram encaminhadas para o hospital municipal da cidade.

Segundo a Polícia Militar da cidade, que fica a 266 quilômetros da capital, Goiânia, os dois motorista morreram, uma mulher, de cerca de 35 anos, que estava no ônibus, 3 adolescente e 6 crianças com menos de 10. Diariamente, o ônibus pegava as crianças na zona rural de Montividiu e levava e buscava às duas escolas da localidade.