Dr. Hélio pode ter bens bloqueados O vereador Rafa Zimbaldi (PP), de Campinas, pediu anteontem o bloqueio de bens do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos (PDT), cujo mandato foi cassado em 20 de agosto. Um dos advogados de Dr. Hélio, Alberto Rollo, disse que o ex-prefeito ainda não foi informado oficialmente sobre a ação e que a defesa trabalha para conseguir o retorno do pedetista ao cargo. Na ação, Zimbaldi também pede o bloqueio de bens de dois secretários municipais e do presidente de um instituto.