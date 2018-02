Drenagem de rio em SC começa na próxima semana, diz Brito

Em vistoria ao porto de Itajaí no início desta terça-feira, 2, o ministro Pedro Brito, da Secretaria Especial de Portos, anunciou que a dragagem do Rio Itajaí-Açu deverá começar na próxima semana. Será feito a contratação emergencial de uma empresa para realizar esse serviço. Veja também: Lula pede estudo para elevar saque do FGTS Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Com as enchentes, o rio teve sua profundidade diminuída de 11 metros para 5,5 metros em vários pontos. Os navios tem calado de quase dez metros. Os atracadouros também foram destruídos. "Em 15 a 20 dias, já começamos a operar. E em 3 meses vamos estar com a área totalmente dragada", afirmou Brito. Os custos da dragagem vão ser assumidos pela Secretaria de Portos, e o governo federal já reservou R$ 350 milhões para a reconstrução do porto de Itajaí. Ainda não está definida a empresa que fará a dragagem.