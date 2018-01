Drogas são apreendidas em aeroporto de SP e em rodovia no Rio Policiais do Denarc apreenderam 10,5 quilos de cocaína com o comerciante africano Stephane Drogba, de 46 anos, na noite de sábado, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande SP. O comerciante foi preso em flagrante. A droga embarcaria para Johannesburgo, na África do Sul, em meio a lençóis, dentro da mala de viagem. Ainda no sábado, policiais federais prenderam, também no Aeroporto de Guarulhos, um passageiro que transportava entorpecentes escondidos no interior de imagens sacras. Ghana J.O, de 34 anos, estava com sete estatuetas de Jesus Cristo em sua bagagem, dentro das quais estava oculta expressiva quantidade de cocaína. Além dos 6.530 quilos de droga, também foram apreendidos em posse do preso, 150 dólares. Na manhã de domingo, a Polícia Federal prendeu em flagrante José Augusto Arenhart, de 55 anos, com 10,320 quilos de cocaína e 5,315 quilos de haxixe, na via Dutra, próximo à praça de pedágio no município de Seropédica, no Rio de Janeiro. Arenhart foi preso durante uma barreira de rotina, quando policiais abordaram o Renault 19 conduzido pelo traficante e encontraram as drogas escondidas no fundo falso do porta-malas do carro. O veículo vinha de Foz do Iguaçu com destino ao Rio de Janeiro.