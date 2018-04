DRU passa na CCJ, mas base faz mais exigências

Ontem mesmo, porém, o governo foi avisado por líderes da base que a aprovação da proposta não será tão fácil nos passos seguintes de tramitação, se não for cumprido o compromisso de liberação de recursos orçamentários para obras indicadas pelos parlamentares nos municípios.

Em reunião ontem com a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, aliados lembraram que o governo não empenhou o dinheiro do Orçamento de 2011 para despesas previstas pelas emendas parlamentares. "Queremos uma pista de mão dupla. O que vai vem. Temos de ser parte da gestão. A presidente não pode ser a vassourinha que varre tudo e nós a lata de lixo em que cabe tudo", reclamou o líder do PTB, Jovair Arantes (GO).