Duas apostas dividem prêmio da Mega-Sena

Duas apostas - uma realizada em Taubaté e outra, em Capivari, ambas cidades do interior de São Paulo - acertaram as seis dezenas do concurso 1.055 da Mega Sena e cada uma delas receberá R$ 5.273.833,35. Os números sorteados na cidade de Paranavaí, no Paraná, nesta quarta-feira, 11, foram: 12 - 15 - 16 - 20 - 27 - 32. A Quina teve 86 acertadores e pagará a cada um R$ 15.552,99. Com 6.311 acertadores, a Quadra premiará com R$ 211,94. A Caixa Federal informa que o valor para o próximo concurso de final zero (1.060) já é de R$ 1.548.749,96 e que o valor acumulado para o sorteio especial de fim de ano está em R$ 8.878.781,62.