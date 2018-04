Duas cidades no sul cancelam aulas por causa do frio

SÃO PAULO - As aulas nas escolas municipais e estaduais de São Joaquim, município da Serra Catarinense, foram canceladas nesta segunda-feira, 27, por causa do frio intenso. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as salas de aula não têm estrutura para enfrentar as baixas temperaturas da cidade.

A medida vale até amanhã de manhã, e poderá ser prorrogada caso o frio continue. Nesta segunda, a previsão era de que a máxima atingisse apenas 6ºC. Ontem, foi registrada queda de neve na cidade por volta das 21h, quando os termômetros marcaram -2,2º.

Rio Grande do Sul. Em São José dos Ausentes, município gaúcho próximo à divisa com Santa Catarina, as atividades nas escolas municipais também foram suspensas. É a primeira vez que a cidade, que ficou conhecida após servir de palco para a minissérie global "A Casa das Sete Mulheres", teve que tomar essa medida.

Segundo o prefeito Erivelto Sinval Zelho, a sensação térmica é de muito frio e as aulas ficarão suspensas pelo menos até quarta-feira, 29. O prefeito informou que as salas possuem um aquecedor, mas o equipamento não dá conta de manter condições adequadas no ambiente com temperaturas tão baixas. Além disso, como boa parte dos alunos não mora da cidade, as condições de transporte também não são favoráveis.

Notícia atualizada às 16h45.