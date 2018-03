Duas crianças morrem e cinco ficam feridas em parque no PR

Duas crianças morreram e pelo menos cinco ficaram feridas após um acidente com um brinquedo em uma festa de confraternização de funcionários de uma empresa em Curitiba, no início da tarde deste domingo, 15 Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu três dos feridos, o acidente aconteceu por volta das 13h30, durante uma festa de funcionários de uma fábrica da Siemens, no bairro Cidade Industrial. Um vento forte teria derrubado um dos brinquedos infláveis de aproximadamente três metros de altura, o que fez com que o brinquedo explodisse. Uma menina de 8 anos e um menino de 4 anos morreram quando estavam sendo socorridos.