Duas crianças morrem em incêndio em favela carioca Duas crianças morreram na madrugada deste domingo, 25, em um incêndio que destruiu o barraco onde elas dormiam, na Favela de Parada de Lucas, na zona norte do Rio de Janeiro. As primas Fabrisia Eduarda Mesquita Nicolau, de 3 anos, e Fabíola Velloso Almeida, de 5, chegaram a ser socorridas pelos vizinhos, mas não resistiram aos ferimentos. Elas morreram ao chegar à emergência do Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O fogo começou por volta das 4 horas e destruiu rapidamente a casa, que fica no meio da favela, onde as crianças foram deixadas sozinhas. A casa seria do pai de uma delas. As chamas chamaram a atenção dos moradores, que conseguiram retirar as crianças da casa; elas dormiam em um beliche Vizinhos suspeitam que o fogo tenha começado com um curto-circuito num ventilador que estava ligado dentro do quarto. As chamas atingiram os colchões das camas e se espalharam muito rapidamente. Um grupo de dez bombeiros foi deslocado para o local e teve dificuldades para controlar o incêndio, que durou pouco mais de uma hora. Havia muitos móveis na casa, o que alimentou as chamas.