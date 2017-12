Duas crianças morrem em incêndio em Minas Gerais

SÃO PAULO - Duas crianças, uma de 12 e outra de 2 anos, morreram carbonizadas em um incêndio na casa onde moravam, na noite de terça-feira, 8, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O fogo começou por volta das 21 horas, na Rua São João Evangelista, no Bairro Sevilha, e foi debelado cerca de 30 minutos depois. Segundo os bombeiros, a avô das crianças conseguiu escapar das chamas. Não há informação sobre seu estado de saúde.

O incêndio começou no quarto da residência, que ficou totalmente destruído, e se alastrou para a sala, de acordo com os bombeiros. Ainda não há informação sobre as causas do incêndio. Morreram no incêndio Keren Apug de Jesus Santiago, de 12 anos, e David Cristiano de Jesus, de 2 anos.