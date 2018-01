Duas crianças são vítimas de balas perdidas em SP Um tiroteio entre dois ocupantes de uma moto e guardas municipais, às 21 horas de domingo, na Cohab Santa Etelvina IIB, em Cidade Tiradentes, no extremo leste da capital paulista, deixou baleadas duas crianças. Os meninos, de 3 e 7 anos, estão fora de perigo. Guardas municipais que faziam patrulhamento pela região desconfiaram da dupla que estava na moto. Ao fazerem a abordagem, os guardas foram recebidos a tiros. Caio Vinícius dos Santos Monteiro, de 3 anos, e Ícaro Bernardo Viana, de 7, que brincavam nas proximidades, acabaram sendo vítimas de balas perdidas. Ferido de raspão na perna, Ícaro foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, de onde já teve alta. Atingido na barriga, Caio foi levado ao mesmo hospital e segue internado, mas já fora de perigo. Os dois suspeitos abandonaram a moto numa rua próxima e conseguiram fugir. Segundo a polícia, como não se sabe se os tiros que atingiram as crianças foram disparados pelos guardas ou se pela dupla da moto, as armas usadas pela equipe da Guarda Municipal foram recolhidas para que sejam realizados exames de balística. O caso foi registrado no 54º Distrito Policial, de Cidade Tiradentes.