Duas favelas do Rio começam a ser ocupadas na 5ª para nova UPP

SÃO PAULO - Começa nesta quinta-feira, 6, a ocupação de mais duas favelas, localizadas no Engenho Novo, na zona norte do Rio, para a instalação de mais uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

A informação foi dada pelo governador do Rio, Sérgio Cabral, durante evento da inauguração de uma agência do Bradesco na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, na manhã desta quarta-feira, 5.

Segundo o governo, os policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) vão começar a ocupar as favelas do Morro do Quieto e São João, próximo à comunidade do Morro dos Macacos.