Duas granadas são encontradas com traficante Em patrulhamento na região da favela do Areião, em Itapevi, na Grande São Paulo, policiais militares da Força Tática encontraram, domingo à noite, duas granadas de mão. Elas estavam em posse de Thiago Alexandre Manzano, de 20 anos. Ele fazia parte de um grupo que se dispersou à chegada da guarnição policial. Interceptado, descobriram as granadas nos bolsos de sua bermuda. Thiago foi autuado em flagrante na delegacia de Itapevi. Além das granadas, ele portava um revólver de calibre 38, que havia sido roubado em 1984 de uma delegacia de Guarulhos, também na Grande São Paulo. Tinha ainda três aparelhos celulares, 42 pedras de crack, um rádio comunicador e R$ 156,00 em dinheiro que, segundo a polícia, teria se originada da venda de drogas.