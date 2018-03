Duas jovens morrem soterradas em Minas Gerais

São Paulo, 19 - Duas jovens de 19 anos foram encontradas mortas, neste domingo, 18, após um soterramento no bairro de Linhares, na zona leste de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, o deslizamento aconteceu por volta das 7h20 da manhã e atingiu duas residências localizadas na Rua Roberto Hargreaves.

A causa do deslizamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi um vazamento de água da rede municipal de esgotos na parte superior do barranco. As vítimas, Larisse Aparecida da Silva Quina e Ana Beatriz Varela, estavam no quarto dos fundos de uma das casas atingidas quando o acidente aconteceu.

Os bombeiros afirmam que não há mais vazamentos, mas segundo a Defesa Civil, quatro casas vizinhas seguem interditadas, em função da instabilidade do que o terreno ainda apresenta. Ainda não há informação sobre o que motivou o vazamento.