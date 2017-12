Duas jovens são baleadas na zona sul de SP Uma jovem de 20 anos e uma adolescente, de 14, foram baleadas, por volta das 19h30 desta quinta-feira, quando conversavam na Rua Luz Soriano, no Parque Novo Santo Amaro, região do Capão Redondo, localizado na zona sul da cidade. Atingidas, de raspão, no joelho e no braço, respectivamente, as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires Rocha, no Campo Limpo, de onde foram liberadas horas depois. Ainda não se sabe se as duas vítimas sofreram uma tentativa de homicídio ou se foram atingidas por balas perdidas. No momento em que a Central de Operações da PM recebeu o comunicado sobre o ocorrido, a informação era de que seis pessoas haviam sido baleadas, mas, quando chegaram no local, os policiais encontraram apenas a jovem e a adolescente. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial.