Duas pessoas estão desaparecidas após naufrágio no Amazonas

SÃO PAULO - Uma embarcação de transporte de passageiros naufragou na manhã desta sexta-feira, 24, no Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Até as 13 horas de sábado, 25, duas pessoas seguiam desaparecidas.

A Marinha do Brasil, que foi informada do ocorrido por meio do Comando do 9º Distrito Naval, não confirma o número de pessoas a bordo, mas segundo o jornal local A Crítica, o barco levava 102 pessoas, sendo 98 adultos e quatro crianças. O barco teria batido em uma pedra e virado no Rio Negro. Ele não afundou totalmente.

De acordo com nota enviada pelo Comando, militares do Destacamento do município e embarcações do Exército Brasileiro apoiam a Operação de Busca e Salvamento no local. Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

