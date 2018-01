Duas pessoas morrem de frio no Rio Grande do Sul O frio matou duas pessoas no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 2. Em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, Viviane Franco, de 32 anos, foi encontrada morta numa praça, onde teria passado a noite ao relento. Em Ametista do Sul, no noroeste do Estado, o indigente João dos Santos Portela, de 36 anos, morreu durante a noite no pátio de um clube onde costumava dormir. A madrugada desta quarta foi gelada novamente. As estações do 8º Distrito de Meteorologia registraram 0,6 grau negativo em Bagé e 0,4 grau negativo em Pelotas, cidades que também tiveram fortes geadas. A temperatura máxima do dia foi de 21,8 graus à tarde, em Iraí, no noroeste. Em Porto Alegre, a variação foi de 3,2 graus e 15,2 graus. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia indica contínua elevação da temperatura nos próximos dias, com variações de 4 graus e 23 graus, na quinta-feira, de 3 graus e 25 graus, na sexta-feira, de 5 graus a 27 graus, no sábado, e de 7 graus a 28 graus, no domingo. Há perspectiva de pancadas de chuva em áreas isoladas do nordeste do Rio Grande do Sul na quinta na sexta e em todo o Estado no sábado e domingo. Atualizada às 19h09, com identidade de uma das vítimas