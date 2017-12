Duas semanas após enchente, RS ainda tem 7,8 mil desabrigados

PORTO ALEGRE - O Rio Grande do Sul ainda tem 7.881 desabrigados pela enchente do Rio Uruguai, segundo relatório divulgado pela Defesa Civil nesta segunda-feira, 14. O número vem caindo no mesmo ritmo do recuo das águas. A situação voltou ao normal na divisa com Santa Catarina, diferentemente das cidades mais baixas, como as que fazem fronteira com a Argentina - especialmente Uruguaiana, com 6.057 pessoas fora de casa.

As inundações foram causadas por chuva forte durante o período de 23 a 30 de junho na parte alta do rio, que tem afluentes em quase toda a divisa norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Depois de alagar cidades da região, a água desceu pelo curso do Uruguai e invadiu bairros inteiros de São Borja, Itaqui e Uruguaiana.

Na segunda-feira passada, o número de desabrigados chegava a 22.436.