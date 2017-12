Duas 'tricoteiras' mortas no acidente da TAM são enterradas

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul (Sinapers), Júlia de Oliveira Camargo, 79 anos, e a associada Nelly Elly Priebe, 82 anos, vítimas do acidente com Airbus da Tam, foram enterradas neste domingo, 22. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Também estava prevista a chegada do corpo da secretária da entidade, Catilene Maia de Oliveira, 35 anos. As três estavam num grupo de nove pessoas que viajou a São Paulo no vôo 3054 de TAM. Os restos mortais de outras cinco pensionistas e da assessora de imprensa Kátia Escobar ainda não foram identificados. A morte das aposentadas e pensionistas, todas com idades superiores a 70 anos, chamou a atenção do País para o grupo que ficou conhecido como Tricoteiras dos Precatórios, do qual elas faziam parte. Desde o ano passado, cerca de 20 credoras de direitos já reconhecidos pela Justiça e ainda não pagos pelo governo do Rio Grande do Sul se reuniam diante do Palácio Piratini para tecer uma manta preta. O protesto era silencioso, mas iria mostrar a paciência infinita que os credores do Estado têm que ter para receber seus direitos. A manta chegou a 200 metros e foi levada a São Paulo, onde seria exibida na quarta-feira, quando o grupo participaria do lançamento do Movimento Nacional Contra o Calote Público na Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). "Minha mãe bolou esse protesto inspirada na paciência de Rapunzel para esperar crescer o cabelo", explicou Carlos Camargo, filho único de Júlia de Oliveira Camargo, 79 anos, durante o velório da mãe, no Cemitério João XXIII, em Porto Alegre. "Ela se tornou conhecida pelo carisma e liderança", comentou, pedindo gentilmente para deixar de falar para poder receber condolências de pelo menos 200 pessoas que foram se despedir da sindicalista. Além de familiares, aposentados, pensionistas e sindicalistas, também compareceram ao velório companheiros de Júlia na Sociedade Espírita Paz e Amor, na qual ela organizava a coleta de enxoval para grávidas carentes. "Ela era um ser de luz, tinha grande espiritualidade e de onde estivar vai nos guiar", disse um amigo diante do caixão. O corpo da pensionista Nelly Elly Priebe, de 82 anos, foi enterrado às 10 horas no Cemitério Parque Jardim São Vicente, em Canoas, sob intensa chuva e acompanhado do filho único, Genésio, parentes, amigos, associados e funcionários do Sinapers. Na cerimônia de despedida, a amiga Veridiana Gonçalves destacou que como fundadora do sindicato, Nelly ensinou a categoria a lutar por seus direitos. "Ela nos animava com seus brilhantes olhos azuis e cabelos brancos como a neve". A mensagem também lembrou que a aposentada e pensionista era a primeira a chegar e a última a sair das atividades do sindicato e também demonstrava muita disposição para dançar nas festas e para torcer pelo Grêmio. "Ela era muito disposta, dinâmica, alegre e participativa", confirmou o sobrinho Isidoro Bredow, 54 anos. À tarde, no Crematório Metropolitano São José, em Porto Alegre, foi cremado o corpo de Fabiano Rosito Matos, 30 anos. Familiares e amigos destacaram tanto a trajetória profissional quanto a paixão pelo esporte do jovem solteiro, que morava em São Paulo havia sete anos. Durante a semana, Fabiano dirigia a Areno, empresa de investimentos no mercado de capitais da qual era sócio. Nas horas livres, busca as emoções do surfe no litoral paulista e, quando possível, também na Austrália e Havaí.