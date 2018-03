Dublês vão fazer papel do casal O Instituto de Criminalística (IC) convocou dois dublês para fazer o papel de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá na reconstituição marcada para hoje. Se o casal não participar, peritos encenarão a versão que consta no laudo final sobre a morte de Isabella. Oito testemunhas estão convocadas para auxiliar nos trabalhos: o porteiro, os casais do 1º e 3º andares do edifício, o subsíndico e um casal que mora no prédio em frente.