Ducci assume Prefeitura de Curitiba

Em solenidade na Câmara Municipal, o médico Luciano Ducci (PSB) assumiu ontem a Prefeitura de Curitiba, no lugar de Beto Richa (PSDB). Richa renunciou ao posto para disputar a sucessão ao governo do Paraná. Ducci terá pela frente três anos e nove meses, podendo candidatar-se para novo mandato posteriormente. Ontem mesmo, Richa já iniciou sua campanha, reunindo cerca de 5 mil pessoas em um restaurante de Curitiba. Hoje estará em Cascavel, no oeste do Estado, para um encontro regional do PSDB.