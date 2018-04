Duda Mendonça, marqueteiro de Skaf, aposta na tese do 'marketing político como ele é'

O candidato do PSB ao governo do Estado, Paulo Skaf, foi o último a chegar ao estúdio da TV Gazeta, ontem, para o debate. Ele estava acompanhado pelo marqueteiro Duda Mendonça, com quem passou a tarde no comitê da campanha, na Rua Honduras, se preparando para enfrentar os rivais. Skaf aposta tudo no marketing político para chegar próximo dos dois dígitos nas pesquisas de intenção de voto. Segundo assessores, a campanha na TV feita por Duda aposta na tese do "marketing político como ele é" e, por isso, as gravações, propositalmente, mostram as instalações de um estúdio. No debate, Duda acertou por três vezes quem seria sorteado para responder às perguntas. "Sou bruxo", brincou. O marqueteiro de Alckmin, Woile Guimarães, não compareceu ao debate. Teve uma crise renal na véspera. Quem orientou o candidato foi Felipe Soutello, especialista em estratégias de comunicação.