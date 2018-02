Duelo no TO tem troca de acusações

Os únicos dois candidatos ao governo do Tocantins, o governador Carlos Gaguim (PMDB), candidato à reeleição, e Siqueira Campos (PSDB), utilizaram o debate para trocar acusações. Já no primeiro tema sorteado - governabilidade - Siqueira acusou Gaguim e seus aliados de corrupção e desvio do dinheiro do povo. "É só isso que se ouve falar em Tocantins nos últimos anos", disse.

Gaguim recorreu ao presidente Lula, seu aliado, para responder: "Não é verdade. Tem que falar como Lula, que chamou todo mundo. Não é essa governabilidade do passado, de caça às bruxas".