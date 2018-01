Dupla acaba presa com drogas, fuzis e submetralhadoras A Polícia Federal (PF) prendeu ontem em Ribeirão Preto dois traficantes de drogas e armas e aprendeu com a dupla 423 quilos de cocaína, 2 fuzis e 4 submetralhadoras. A investigação começou 15 dias antes e os produtos seriam comercializados em São Paulo, provavelmente por integrantes do Primeiro Comando da Capital.