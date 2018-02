Dupla assalta, a pé, joalheria nos Jardins A Polícia Militar prendeu ontem Marcelo Luiz Barbosa, de 23 anos, logo após ele e um comparsa terem assaltado a joalheria de luxo Vivara, na Rua Oscar Freire, nos Jardins, na zona oeste de São Paulo. Por volta das 15 horas, os dois ladrões chegaram à loja a pé e saíram correndo com jóias que estavam no expositor. O alarme disparou, chamando a atenção de policiais que estavam na região. Eles prenderam Barbosa em uma rua do bairro. Ele estava armado e com as jóias roubadas da Vivara, avaliadas em R$ 78 mil. Segundo a polícia, ele já tem passagens por roubo em Ubatuba, no litoral norte, e Santo André, no ABC Paulista. O outro acusado fugiu. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins).